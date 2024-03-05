IBA ввела в женском боксе новое правило

Международная боксерская ассоциация (IBA) отменила использование защитных шлемов в женских соревнованиях, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Решение было принято на заседании совета директоров IBA в Сочи. Ассоциация введет трехмесячный переходный период. После июня правило окончательно вступит в силу. Также IBA утвердила в качестве временного члена организации Бразильскую конфедерацию бокса. Помимо этого, Белград получил право проведения женского чемпионата мира по боксу в 2025 году.

Отметим, в мужском любительском боксе отказались от шлемов еще в 2013 году, на чемпионате мира в Алматы. Летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро (2016) стала первой, на которой боксеры выступали без шлемов.

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