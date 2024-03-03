Узбекистанский боксер не стал чемпионом мира из-за нокаута за семь секунд до конца боя (видео)

Узбекистанец Отабек Холматов уступил американцу Рэймонду Форду в поединке за пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полулегком весе (до 57,2 кг), передает NUR.KZ.

Чемпионский бой возглавил турнир в Вероне (штат Нью-Йорк, США). На старте поединка Холматов несколько раз потряс соперника, но в дальнейшем противостояние выровнялось.

Развязка конкурентного боя наступила 12-м раунде. Форд отправил оппонента в нокдаун, после которого провел еще одну острую атаку и заставил рефери остановить поединок. Технический нокаут был зафиксирован за семь секунд до финального гонга. При этом на судейских карточках к этому моменту выигрывал Холматов, который стал бы чемпионом даже при поражении в последнем раунде.

24-летний Форд завоевал вакантный пояс и остался непобежденным. На профессиональном ринге он выиграл 15 боев (8 — нокаутом) при одной ничьей.

Холматов потерпел первое поражение в карьере. В активе 25-летнего узбекистанца осталось 12 побед (11 — нокаутом).

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