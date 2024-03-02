Артур Бетербиев начал подготовку к бою против Дмитрия Бивола

Непобежденный профессиональный боксер, представляющий на мировой арене Канаду, Артур Бетербиев сделал заявление перед супербоем против Дмитрия Бивола, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Tofight.ru.

Бой Бетербиева и Бивола планируется провести 1 июня в Саудовской Аравии. На кону будут все чемпионские пояса и звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«И вновь приступили к работе. Есть цель, а значит, есть и четкий план, чтобы стать лучше», — заявил Артур Бетербиев.

Оба боксера являются непобежденными. В активе Бивола, владеющего титулом чемпиона по версии WBA 22 победы в 22 матчах. Артур Бетербиев провел 20 боев, каждый из которых завершился нокаутом. По ходу карьеры канадский спортсмен завоевал пояса WBC, IBF и WBO.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.