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Артур Бетербиев начал подготовку к бою против Дмитрия Бивола

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Российско-канадский боксер Артур Бетербиев
Артур Бетербиев: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Непобежденный профессиональный боксер, представляющий на мировой арене Канаду, Артур Бетербиев сделал заявление перед супербоем против Дмитрия Бивола, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Tofight.ru.

Бой Бетербиева и Бивола планируется провести 1 июня в Саудовской Аравии. На кону будут все чемпионские пояса и звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«И вновь приступили к работе. Есть цель, а значит, есть и четкий план, чтобы стать лучше», — заявил Артур Бетербиев.

Оба боксера являются непобежденными. В активе Бивола, владеющего титулом чемпиона по версии WBA 22 победы в 22 матчах. Артур Бетербиев провел 20 боев, каждый из которых завершился нокаутом. По ходу карьеры канадский спортсмен завоевал пояса WBC, IBF и WBO.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064141-artur-beterbiev-nachal-podgotovku-k-boyu-protiv-dmitriya-bivola/

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