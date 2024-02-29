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"Я хочу стать абсолютной чемпионкой мира": Ангелина Лукас сделала громкое заявление после восьмого боя в профи

Опубликовано:

Ангелина Лукас
Ангелина Лукас: Фото: instagram.com / angelina_lukas1997

Популярная казахстанская профессиональная боксерша Ангелина Лукас прокомментировала свою победу в поединке на вечере бокса в Таиланде, передает NUR.KZ.

Напомним, что сегодня казахстанке удалось нокаутировать тайку Кадесару Джадпакди в четвертом раунде.

"…Сегодня я одержала седьмую победу в своей профессиональной карьере, и я очень счастлива, хочу посвятить эту победу своей любимой стране!

Сейчас я нахожусь на сложном этапе в карьере, что очень сложно с соперниками и многие не соглашаются выходить со мной на бой.

Но я сказала, что я хочу стать абсолютной чемпионкой мира и я не должна выбирать соперников…

Для меня это очень важная победа и я знала, что выигрывать нужно только нокаутом или нокдауном, иначе победу не отдадут. Что я и сделала отправила в нокаут и победила!

И я вырвала эту победу для своей страны, для вас, хоть вы и были далеко, но я чувствовала вашу поддержку! Спасибо всем! Вперед за титулами абсолютной чемпионки мира!", - написала спортсменка на своей странице в Instagram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2063860-ya-hochu-stat-absolyutnoy-chempionkoy-mira-angelina-lukas-sdelala-gromkoe-zayavlenie-posle-vosmogo-boya-v-profi/

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