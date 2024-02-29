"Я хочу стать абсолютной чемпионкой мира": Ангелина Лукас сделала громкое заявление после восьмого боя в профи

Популярная казахстанская профессиональная боксерша Ангелина Лукас прокомментировала свою победу в поединке на вечере бокса в Таиланде, передает NUR.KZ.

Напомним, что сегодня казахстанке удалось нокаутировать тайку Кадесару Джадпакди в четвертом раунде.

"…Сегодня я одержала седьмую победу в своей профессиональной карьере, и я очень счастлива, хочу посвятить эту победу своей любимой стране!

Сейчас я нахожусь на сложном этапе в карьере, что очень сложно с соперниками и многие не соглашаются выходить со мной на бой.

Но я сказала, что я хочу стать абсолютной чемпионкой мира и я не должна выбирать соперников…

Для меня это очень важная победа и я знала, что выигрывать нужно только нокаутом или нокдауном, иначе победу не отдадут. Что я и сделала отправила в нокаут и победила!

И я вырвала эту победу для своей страны, для вас, хоть вы и были далеко, но я чувствовала вашу поддержку! Спасибо всем! Вперед за титулами абсолютной чемпионки мира!", - написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.