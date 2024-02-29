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Экс-чемпион мира может стать следующим соперником Жанибека Алимханулы

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: RDS.ca

Следующим соперником известного может выступить экс-чемпион мира по версиям WBA и IBO британец Крис Юбенк, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Информацию о возможной встрече Алимханулы и Юбенка промоутер британца Калле Зауэрланд.

"На прошлой неделе мы с Крисом отлично поговорили. У нас много вариантов. Это Брук. Это бой с Алимханулы за два титула чемпиона мира. Бой с Бруком будет фантастическим для Великобритании, но на международном уровне лучшим средневесом считается Жанибек - и это очевидный бой, поэтому нужно просчитать, что выгоднее по деньгам", - цитирует Зауэрланда источник.

Также сообщается, что помимо казахстанца у Юбенка есть еще два варианта – британцы Конор Бенн и Келл Брук.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2063605-eks-chempion-mira-mozhet-stat-sleduyuschim-sopernikom-zhanibeka-alimhanuly/

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