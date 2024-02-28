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Ангелина Лукас прошла процедуру взвешивания перед восьмым поединком в профи

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Казахстанская боксерша Ангелина Лукас
Ангелина Лукас: instagram.com/angelina_lukas1997/

Профи-боксерша из Казахстана Ангелина Лукас успешно прошла процедуру взвешивания перед поединком против тайки Кадесары Джадпакди, сообщает NUR.KZ со ссылкой на страницу спортсменки в Instagram.

Отметим, что восьмой поединок 26-летней казахстанки с рекордом 6-1 состоится 29 февраля в Таиланде. Статистика ее соперницы в профессионалах составляет 7 побед и 3 поражения.

"Дорогие Казахстанцы Асамалам Алейкум, Сегодня В столице Бангкока в Таиланде я прошла процедуру взвешивания в весовой категории superflyweight против соперницы

Я давно мечтала выступить на таком крупном вечере бокса, как The Rising Stars

Звёзды профессионального бокса, со всего мира прилетают на это шоу, чтобы показать мастерство профессионального бокса и поднять флаг любимой Родины!

Очень горжусь, что я первая профессиональная девушка боксер из Казахстана, которая будет выступать на вечере бокса The Rising Stars!

Завтра выйду в ринг, чтобы сделать свою работу хорошо!", - написала Лукас.

Свой последний поединок Ангелина провела 31 января в Баку, тогда ей удалось в первом раунде нокаутировать палестинку Рому Юсаф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2063533-angelina-lukas-proshla-protseduru-vzveshivaniya-pered-vosmym-poedinkom-v-profi/

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