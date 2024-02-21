Боксер из Узбекистана перешел под флаг казахстанской сборной

Этнический казах из сборной Узбекистана по боксу Аман Конысбеков вернулся на историческую родину и решил представлять Казахстан, передает NUR.KZ.

Аман Конысбеков, выступающий в весовой категории до 71 килограмма, является обладателем бронзовой медали чемпионата Узбекистана прошлого года. В полуфинале тех соревнований боксер встречался с чемпионом мира Асадхуджой Муйдинхужаевым. Решением судей тогда было зафиксировано поражение Конысбекова.

Уже известно, что на соревнованиях внутри страны спортсмен будет представлять Туркестанскую область.

Отметим, в весовой категории до 71 килограмма в сборной Казахстана выступает чемпион мира и капитан команды Асланбек Шымбергенов.

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