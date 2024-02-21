Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Боксер из Узбекистана перешел под флаг казахстанской сборной

Опубликовано:

Аман Конысбеков
Аман Конысбеков. Фото: instagram.com / amankonsbekov

Этнический казах из сборной Узбекистана по боксу Аман Конысбеков вернулся на историческую родину и решил представлять Казахстан, передает NUR.KZ.

Аман Конысбеков, выступающий в весовой категории до 71 килограмма, является обладателем бронзовой медали чемпионата Узбекистана прошлого года. В полуфинале тех соревнований боксер встречался с чемпионом мира Асадхуджой Муйдинхужаевым. Решением судей тогда было зафиксировано поражение Конысбекова.

Уже известно, что на соревнованиях внутри страны спортсмен будет представлять Туркестанскую область.

Отметим, в весовой категории до 71 килограмма в сборной Казахстана выступает чемпион мира и капитан команды Асланбек Шымбергенов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2062162-bokser-iz-uzbekistana-pereshel-pod-flag-kazahstanskoy-sbornoy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.