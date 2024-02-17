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Таджикистанский боксер Рахимов проиграл в претендентском бою

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Таджикистанский боксер Шавкатджон Рахимов
Шавкатджон Рахимов: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Таджикистанец Шавкатджон Рахимов потерпел поражение от мексиканца Эдуардо Нуньеса на турнире организации RCC Boxing Promotions в Душанбе, передает NUR.KZ.

На кону поединка стоял статус обязательного претендента на чемпионский пояс во второму полулегком весе (до 59 кг) по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Бой был рассчитан на 12 раундов, однако завершился досрочно. В предпоследней трехминутке Нуньес сумел оформить технический нокаут.

Для 26-летнего мексиканца победа стала 26-й на профессиональном ринге. В его пассиве лишь одно поражение.

На счету 29-летнего Рахимова теперь 17 побед при двух проигрышах и одной ничьей.

Также в рамках турнира в Душанбе россиянин Шарабутдин Атаев стал чемпионом Международной ассоциации бокса (IBA) в весовой категории до 86 кг. Судейским решением он одолел азербайджанца Лорена Альфонсо Домингеса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2061510-tadzhikistanskiy-bokser-rahimov-proigral-v-pretendentskom-boyu/

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