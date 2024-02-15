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"Если он готов": Жанибеку Алимханулы предложили нового соперника

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Промоутер британского боксера Хамзы Шираза Фрэнк Уоррен предложил организовать бой против чемпиона по версии WBO и IBF, казахстанца Жанибек Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.

Промоутер отметил, что боксеры избегают боя против Алимханулы, но его подопечный готов выйти на ринг против чемпиона из Казахстана.

«Есть несколько хороших вариантов, но некоторые из них, возможно, сейчас не так интересны. Лично я бы без колебаний поставил Хамзу в пару с Жанибеком Алимханулы, казахским левшой, обладателем двух поясов чемпиона мира. Он говорит, что никто не хочет драться с ним, так что теперь у нас есть кто-то для него, если он готов к этому», — заявил Уоррен.

Напомним, последний раз на ринг Жанибек Алимханулы выходил в октябре в прошлом году в американском Розенберге (штат Техас). В том объединительном бою в средней весовой категории он одолел чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери из Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2061221-esli-on-gotov-zhanibeku-alimhanuly-predlozhili-novogo-sopernika/

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