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Заклятый соперник Головкина стал самым высокооплачиваемым боксером мира

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Геннадий Головкин и Сауль Альварес
Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес стал самым высокооплачиваемым боксером 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Sportico.

По информации источника, опубликовавшего топ самых богатых спортсменов мира, "Канело" в прошлом году заработал порядка 66 миллионов долларов, 60 из которых – являются гонорарами за поединки.

В последний раз мексиканец, владеющий титулом абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, выходил на ринг в мае 2023 года. В том бою Альварес одержал победу единогласным судейским вердиктом.

Напомним, что Сауль трижды встречался с популярным казахстанским боксером Геннадием Головкиным и два раза одерживал победу по мнению судей (одна ничья). Их встреча в сентябре 2022 года является на данный момент последней в карьере GGG.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2060365-zaklyatyy-sopernik-golovkina-stal-vysokooplachivaemym-bokserom-mira/

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