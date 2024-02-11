Заклятый соперник Головкина стал самым высокооплачиваемым боксером мира

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес стал самым высокооплачиваемым боксером 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Sportico.

По информации источника, опубликовавшего топ самых богатых спортсменов мира, "Канело" в прошлом году заработал порядка 66 миллионов долларов, 60 из которых – являются гонорарами за поединки.

В последний раз мексиканец, владеющий титулом абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, выходил на ринг в мае 2023 года. В том бою Альварес одержал победу единогласным судейским вердиктом.

Напомним, что Сауль трижды встречался с популярным казахстанским боксером Геннадием Головкиным и два раза одерживал победу по мнению судей (одна ничья). Их встреча в сентябре 2022 года является на данный момент последней в карьере GGG.

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