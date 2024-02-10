Казахстанский боксер, дисквалифицированный за допинг, дебютирует в профессионалах

Казахстанский боксер, бронзовый призер чемпионата Азии-2022, Саматали Тольтаев проведет свой первый поединок в профессионалах в феврале этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на BoxRec.com.

Первый бой экс-члена национальной сборной состоится 18 февраля на вечере бокса в Стамбуле (Турция). Дебютным соперником Тольтаева в профи выступит локальный боксер Рефик Тархан, рекорд которого составляет три победы и три поражения. Бой пройдет в полусредней весовой категории и рассчитан на четыре раунда.

Напомним, что призера азиатского первенства дисквалифицировали в июле 2023 года, после взятия допинг-пробы, после чего он покинул расположение национальной сборной и пропустил Чемпионат Мира и Азиатские игры.

Его дисквалификация длится с 31 марта 2023 года до 31 марта 2026.

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