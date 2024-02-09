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Теофимо Лопес защитил пояс чемпиона мира по боксу

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Теофимо Лопес
Теофимо Лопес. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Американский боксер Теофимо Лопес одержал победу над своим соотечественником Джамейном Ортисом и защитил титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил турнир в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно признали сильнейшим 26-летнего Лопеса (117-111, 115-113, 115-113).

Американец, который ранее был абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе, впервые защитил титул в первом полусреднем весе. Теперь на его счету 20 побед (13 нокаутом) при одном поражении на профессиональном ринге.

Ортис впервые бился за титул чемпиона мира. В активе 27-летнего американца теперь 17 побед (8 нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2060117-teofimo-lopes-zaschitil-poyas-chempiona-mira-po-boksu/

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