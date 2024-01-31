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"Меня пытались сломить": Ангелина Лукас сделала вес перед боем за титул чемпионки мира и обратилась к казахстанцам

Опубликовано:

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас
Ангелина Лукас: Instagram angelina_lukas1997

Казахстанская профи-боксерша Ангелина Лукас успешно прошла процедуру взвешивания перед поединком за титул за титул чемпионки мира по версии WIBA, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

"Всем Асалам Алейкум дорогие Казахстанцы! Процедура взвешивания прошла! Я отлично справилась со сгонкой веса! И уже завтра в столице Азербайджана состоится поединок за легендарный титул чемпионки мира! Моя цель в профессиональном боксе - стать абсолютной чемпионкой мира. Но также у меня есть глобальные цели. Я хочу сделать многое для моей страны!

…Я знаю сотни талантливых боксёров в нашей стране, которые сидят без дела, без боев.… Поэтому я хочу открыть промоутерскую компанию, и показать им путь в профессиональный бокс! Почему боксеры из других стран постоянно боксируют?! Например, в Мексике каждый месяц боксерские вечера. Чем мы хуже?? У нас школа казахстанского бокса очень сильная.

Я это говорю, потому что я не с какой-то другой страны приехала в Казахстан, а именно родилась и выросла здесь, в Казахстане!", - заявила Лукас.

Напомним, что уже сегодня, 31 января Лукас проведет поединок за чемпионский титул в легчайшей весовой категории против представительницы Пакистана Ромы Юсаф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2058346-menya-pytalis-slomit-angelina-lukas-sdelala-ves-pered-boem-za-titul-chempionki-mira-i-obratilas-k-kazahstantsam/

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