Артур Бетербиев высказался о возможном поединке против Тайсона Фьюри

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев высказался о потенциальном поединке с супертяжеловесом Тайсоном Фьюри, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

17 февраля текущего года Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC в своем весе, проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика.

"Я думаю, что проблем смог бы создать ему. Тем более я бы не был уже полутяжеловесом. Я бы набрал массу, как следует пообедал бы… Я не думаю, что мне предложат бой в супертяжелом весе, если Усик выиграет. Не думаю, что они прибегут и предложат — им это невыгодно. Если предложат, тогда вы услышите мой ответ", — сказал Бетербиев в интервью для "Матч ТВ".

Отметим, что и сам Бетербиев в скором времени может провести поединок за "абсолют" в своем весе против россиянина Дмитрия Бивола.

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