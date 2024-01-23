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Украинский боксер Артем Далакян потерял пояс чемпиона мира

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Украинский боксер Артем Далакян
Артем Далакян: James Chance/Getty Images

Японский боксер Сейго Акуи одержал победу над украинцем Артемом Далакяном в титульном поединке за пояс WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло на турнире в Осаке. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу обязательному претенденту (116-112, 117-111, 119-109).

Акуи впервые стал чемпионом мира по боксу. Теперь на счету 28-летнего японца 19 побед (11 — нокаутами) и два поражения (оба — нокаутами) на профессиональном ринге.

Далакян впервые в карьере проиграл. В его послужном списке осталось 22 победы (15 — нокаутами). 36-летний украинец владел чемпионским поясом с 2018 года и ранее шесть раз защитил его.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2057120-ukrainskiy-bokser-artem-dalakyan-poteryal-poyas-chempiona-mira/

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