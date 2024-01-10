"Звучит глупо": Бетербиев жестко ответил на информацию о контракте на бой с Биволом

Российско-канадский боксер Артур Бетербиев в интервью "Чемпионату" заявил, что подписать контракт на его бой с соотечественником Дмитрием Биволом на данный момент невозможно, передает NUR.KZ.

На данный момент Бетербиев владеет поясами WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. В конце декабря известный американский журналист Дэн Рафаэль со ссылкой на собственные источники сообщил, что обладатель титула WBA (Super) Дмитрий Бивол подписал контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. При этом Бетербиеву предстоит защищать свои пояса 13 января в поединке с британцем Каллумом Смитом.

"Это у него (Бивола) нужно спросить, что он подписал. Я вообще не в курсе. Им, наверное, надоело говорить, что они со мной будут боксировать. Они решили к новым мерам перейти. Мне кажется, неправильно вводить людей в заблуждение, говорить неправильные вещи. Как можно подписать контракт, если у меня впереди еще бой?" — спросил Бетербиев.

"Контракт подписывают, когда два боксера обсуждают поединок, у них нет никаких боев впереди. Они садятся, обсуждают и подписывают контракт, — продолжил российско-канадский атлет. — А как один боксер может подписать контракт с Артуром Бетербиевым? Это звучит глупо. Если он так сказал, то это очень глупо. Я, конечно, уважаю всех боксеров, не недооцениваю никого. Но говорить такие вещи неправильно".

Бивол и Бетербиев остаются непобежденными на профессиональном ринге. Первый выиграл все 22 боя, второй — все 20.

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