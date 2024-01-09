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30 лет независимости Казахстана

Названа сумма состояния Геннадия Головкина за всю профессиональную карьеру

Опубликовано:

Казахстанский боксер Геннадий Головкин
Геннадий Головкин: Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal

Издание «Wealthy Gorilla» подсчитало суммарный доход именитого казахстанского профи-боксера Геннадия Головкина на начало 2024 года, передает NUR.KZ.

По данным источника, суммарное состояние GGG за всю профессиональную карьеру составляет 30 миллионов долларов США. По этому показателю в рейтинге боксеров Головкин расположился на 20-м месте.

"Геннадий Головкин — казахстанский боксер, имеющий на своем счету множество достижений, в том числе два титула чемпиона мира в среднем весе. Он был признан лучшим боксером в весовой категории в период с 2017 по 2018 год и ни разу не был нокаутирован ни в одном из своих 394 боев. Головкин заключил рекламные соглашения с различными брендами, в том числе с Hublot, производящим одни из самых дорогих часов в мире и алкогольным напитком Chivas Regal", - пишет издание.

Напомним, свой последний бой Геннадий провел в сентябре 2022 года против мексиканца Сауля Канело Альвареса. В том бою он проиграл единогласным решением судей. После чего на ринг больше не выходил и оставил чемпионские пояса в среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2054539-nazvana-summa-sostoyaniya-gennadiya-golovkina-za-vsyu-professionalnuyu-kareru/

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