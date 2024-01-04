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Американский боксер арестован по подозрению в избиении и угоне автомобиля

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Джаррел Миллер (справа)
Джаррел Миллер (справа). Фото: Elsa/Getty Images

Американского профессионального боксера супертяжелого веса Джаррела Миллера взяли под арест в Голливуде (штат Флорида) после череды скандальных событий, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.

Согласно отчету об аресте, опубликованному департаментом шерифа округа Бовард, Джарреллу предъявлено обвинение в угоне автомобиля без применения огнестрельного или холодного оружия, в краже со взломом и нанесении побоев. По состоянию на вчерашний день, Миллер остается под стражей. Залог для боксера установлен в размере 30 тысяч долларов США.

Сообщается, что Джаррелл угнал пикап Black Dodge Ram у автосалона Haims Motors в Голливуде. Недавно автомобиль был конфискован дилерским центром, что не понравилось бойцу. Миллер и неизвестная женщина напали на сотрудника автосалона сзади, швырнули его на землю и угнали авто. Женщина сказала сотруднику, что забыла телефон в автомобиле. Когда человек взял ключи и отвел ее к пикапу, Джаррелл совершил нападение.

Напомним, что Миллер 23-го декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, потерпел поражение техническим нокаутом в бою с британцем Даниэлем Дюбуа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2053877-amerikanskiy-bokser-arestovan-po-podozreniyu-v-izbienie-i-ugone-avtomobilya/

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