Геннадий Головкин покинул мировой рейтинг WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленный мировой рейтинг. Изменения в топ-листе коснулись лишь одного казахстанского боксера, передает NUR.KZ.

Речь о самом знаменитом профи-боксере страны Геннадии Головкине. В списке лучших средневесов по версии WBO GGG ранее занимал шестое место. Однако после обновления титулованный боксер покинул рейтинг. Он больше не входит в число 15-ти главных лиц средней весовой категории.

Добавим, что WBO стала последней организацией, которая исключила GGG из рейтинга.

Свой последний бой Геннадий провел в сентябре 2022 года против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, в котором проиграл единогласным решением судей.

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