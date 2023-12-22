Геннадий Головкин покинул мировой рейтинг WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленный мировой рейтинг. Изменения в топ-листе коснулись лишь одного казахстанского боксера, передает NUR.KZ.
Речь о самом знаменитом профи-боксере страны Геннадии Головкине. В списке лучших средневесов по версии WBO GGG ранее занимал шестое место. Однако после обновления титулованный боксер покинул рейтинг. Он больше не входит в число 15-ти главных лиц средней весовой категории.
Добавим, что WBO стала последней организацией, которая исключила GGG из рейтинга.
Свой последний бой Геннадий провел в сентябре 2022 года против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, в котором проиграл единогласным решением судей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2052105-gennadiy-golovkin-pokinul-mirovoy-reyting-wbo/