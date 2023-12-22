Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Геннадий Головкин покинул мировой рейтинг WBO

Опубликовано:

Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: Erick W. Rasco / Sports Illustrated / Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленный мировой рейтинг. Изменения в топ-листе коснулись лишь одного казахстанского боксера, передает NUR.KZ.

Речь о самом знаменитом профи-боксере страны Геннадии Головкине. В списке лучших средневесов по версии WBO GGG ранее занимал шестое место. Однако после обновления титулованный боксер покинул рейтинг. Он больше не входит в число 15-ти главных лиц средней весовой категории.

Добавим, что WBO стала последней организацией, которая исключила GGG из рейтинга.

Свой последний бой Геннадий провел в сентябре 2022 года против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, в котором проиграл единогласным решением судей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2052105-gennadiy-golovkin-pokinul-mirovoy-reyting-wbo/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.