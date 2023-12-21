Экс-чемпиона мира по боксу арестовали по подозрению в нападении на члена семьи

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (США) был арестован в Техасе. Его обвиняют в нападении, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Согласно протоколам тюрьмы округа Форт-Бенд, Чарло было предъявлено обвинение в нападении и нанесении повреждений. При этом остальные подробности инцидента не были озвучены.

Позже стало известно, что Чарло обвинили в нападении на члена семьи. Однако на кого именно не уточняется.

Боксер уже смог выйти на свободу. Он внес залог в понедельник.

Добавим, что в октябре Чарло поднялся на две категории и встретился в ринге с мексиканцем Саулем Альваресом. Джермелл потерпел поражение.

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