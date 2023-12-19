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Чемпионка Казахстана по боксу сменила спортивное гражданство и будет выступать за сборную Венгрии

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Владислава Кухта
Владислава Кухта. Фото: olympic.kz

Чемпионка Казахстана по боксу Владислава Кухта отныне будет представлять сборную Венгрии. Спортсменка сменила спортивное гражданство, передает NUR.KZ со ссылкой на газету "Наш Костанай".

Сначала боксерша разместила видео на своей странице в Instagram.

"Одно из самых непростых решений этого года - смена спортивного гражданства. Теперь я буду выступать за Венгрию. Казахстан, конечно же, всегда остается в моем сердце. Но так сложилась моя судьба. Кто знает, тот поймет. Спасибо всем, кто в меня верит, кто понимает и поддерживает. Идем дальше",- так написала Владислава в видео.

Затем в интервью объяснила свое решение. Так, Кухта сообщила, что в последнее время не выступала за Казахстан на различных крупных турнирах, так как в сборной делали ставку на другую спортсменку - Римму Волосенко.

Представители сборной Венгрии впервые связались с Владиславой в прошлом году. Однако она и ее тренер отказались в надежде на то, что спортсменка сможет закрепиться в команде

"Уже в апреле этого года Федерация бокса Венгрии снова вышла на моего тренера с повторным предложением. Они узнавали, почему меня не было на чемпионате мира, после чего предложили присоединиться к их команде и работать совместно. Мы долго думали, взвешивали все за и против.

Это был один из немногих шансов продолжить спортивную карьеру на высоком уровне, и мы приняли решение ехать. В июне прибыли в Венгрию, были на УТС, ознакомились с условиями подготовки. В сентябре я была закреплена в международной боксерской организации IBA как представительница Венгрии. Очень бы хотелось представлять нашу страну, но так сложились обстоятельства",- озвучила Кухта.

Добавим, что Владислава Кухта уже успела выступить на чемпионате Венгрии, где заняла первое место.

Она дважды выиграла чемпионат Казахстана: в 2020 и 2022 годах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2051577-chempionka-kazahstana-po-boksu-smenila-sportivnoe-grazhdanstvo-i-budet-vystupat-za-sbornuyu-vengrii/

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