Чемпионка Казахстана по боксу сменила спортивное гражданство и будет выступать за сборную Венгрии

Чемпионка Казахстана по боксу Владислава Кухта отныне будет представлять сборную Венгрии. Спортсменка сменила спортивное гражданство, передает NUR.KZ со ссылкой на газету "Наш Костанай".

Сначала боксерша разместила видео на своей странице в Instagram.

"Одно из самых непростых решений этого года - смена спортивного гражданства. Теперь я буду выступать за Венгрию. Казахстан, конечно же, всегда остается в моем сердце. Но так сложилась моя судьба. Кто знает, тот поймет. Спасибо всем, кто в меня верит, кто понимает и поддерживает. Идем дальше",- так написала Владислава в видео.

Затем в интервью объяснила свое решение. Так, Кухта сообщила, что в последнее время не выступала за Казахстан на различных крупных турнирах, так как в сборной делали ставку на другую спортсменку - Римму Волосенко.

Представители сборной Венгрии впервые связались с Владиславой в прошлом году. Однако она и ее тренер отказались в надежде на то, что спортсменка сможет закрепиться в команде

"Уже в апреле этого года Федерация бокса Венгрии снова вышла на моего тренера с повторным предложением. Они узнавали, почему меня не было на чемпионате мира, после чего предложили присоединиться к их команде и работать совместно. Мы долго думали, взвешивали все за и против.

Это был один из немногих шансов продолжить спортивную карьеру на высоком уровне, и мы приняли решение ехать. В июне прибыли в Венгрию, были на УТС, ознакомились с условиями подготовки. В сентябре я была закреплена в международной боксерской организации IBA как представительница Венгрии. Очень бы хотелось представлять нашу страну, но так сложились обстоятельства",- озвучила Кухта.

Добавим, что Владислава Кухта уже успела выступить на чемпионате Венгрии, где заняла первое место.

Она дважды выиграла чемпионат Казахстана: в 2020 и 2022 годах.

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