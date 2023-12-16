Балауса Муздиман улучшила позиции в рейтинге BoxRec

Казахстанская профи-боксер Балауса Муздиман после яркой победы нокаутом поднялась в рейтинге сайта BoxRec.com, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

На вечере бокса в Алматы Балауса Муздиман одолела представительницу Египта Мариам Габри техническим нокаутом в третьем раунде. Благодаря этой победе казахстанская спортсменка улучшила свое положение на двадцать позиций в рейтинге BoxRec в легчайшем весе: она поднялась со 114-го места на 94-е место.

Напомним, что для Балаусы Муздиман это был третий бой на профессиональном ринге. На любительском уровне казахстанка была чемпионкой мира среди молодежи. В профессионалах Муздиман дебютировала еще в 2017 году, причем в США, однако на ринг вернулась лишь в марте 2023-го.

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