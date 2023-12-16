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Блогер Джейк Пол нокаутировал соперника и издевательски отпраздновал победу (видео)

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Американский боксер и блогер Джейк Пол
Джейк Пол: Alex Menendez/Getty Images

Американский YouTube-блогер Джейк Пол одержал победу над соотечественником Андре Аугустом в своем девятом поединке на профессиональном боксерском ринге, передает NUR.KZ.

Бой прошел в Орландо (штат Флорида, США) и завершился в конце первого раунда. Пол в одной из комбинаций выполнил мощный правый апперкот, из-за которого его соперник рухнул на настил. Аугуст с трудом приходил в себя, и рефери просигнализировал об остановке поединка.

При этом сразу после решающего попадания Пол отошел от соперника и в издевательской манере помахал ему правой рукой.

Для 26-летнего американца это вторая победа подряд после успеха в поединке с бывшим бойцом UFC Нейтом Диасом. Всего Пол в профессиональном ринге выиграл восемь боев (пять — нокаутами) и уступил в одном.

На счету Аугуста 10 побед при двух поражениях и одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2051180-bloger-dzheyk-pol-nokautiroval-sopernika-i-izdevatelski-otprazdnoval-pobedu-video/

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