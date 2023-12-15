Нурдаулетов побывал в нокдауне, но победил на турнире в Астане

Победитель чемпионата мира-2019 по боксу Бекзад Нурдаулетов выиграл у россиянина Никиты Зона на крупном международном турнире по боксу в Астане, передает NUR.KZ.

Данный поединок прошел в категории до 80 килограммов. Боксеры выдали конкурентный и зрелищный поединок. И Нурдаулетов, и Зон имели большое количество ярких эпизодов.

При этом стоит отметить, что Бекзад побывал в нокдауне. Тем не менее, казахстанский боксер владел небольшим преимуществом, что в итоге и вылилось в итоговую победу решением судей.

Напомним, турнир, стартовавший в столице Казахстана, называется "Ночь чемпионов IBA". В его рамках пройдут восемь поединков. Каждый из них будет длиться шесть раундов по три минуты.

В главном событии вечера бокса выступит Данияр Елеусинов. Он будет биться против Джабулани Макхенсе из ЮАР.

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