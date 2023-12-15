"Ночь чемпионов IBA": Махмуд Сабырхан выиграл у кубинца

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан оказался сильнее Освальдо Диаса, представляющего Кубу, на крупном вечере бокса в Астане "Ночь чемпионов IBA", передает NUR.KZ.

Поединок состоялся сегодня, 15 декабря. Он прошел в весовой категории до 57 килограммов.

Чемпион мира из Казахстана владел преимуществом. Вариативные атаки позволили ему контролировать поединок, нейтрализовав при этом ответные действия соперника.

В итоге Сабырхан победил решением судей.

Напомним, турнир, стартовавший в столице Казахстана, называется "Ночь чемпионов IBA". В его рамках пройдут восемь поединков. Каждый из них будет длиться шесть раундов по три минуты.

в главном событии вечера бокса выступит Данияр Елеусинов. Он будет биться против Джабулани Макхенсе из ЮАР.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.