"Ночь чемпионов IBA": Махмуд Сабырхан выиграл у кубинца

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан оказался сильнее Освальдо Диаса, представляющего Кубу, на крупном вечере бокса в Астане "Ночь чемпионов IBA", передает NUR.KZ.
Поединок состоялся сегодня, 15 декабря. Он прошел в весовой категории до 57 килограммов.
Чемпион мира из Казахстана владел преимуществом. Вариативные атаки позволили ему контролировать поединок, нейтрализовав при этом ответные действия соперника.
В итоге Сабырхан победил решением судей.
Напомним, турнир, стартовавший в столице Казахстана, называется "Ночь чемпионов IBA". В его рамках пройдут восемь поединков. Каждый из них будет длиться шесть раундов по три минуты.
в главном событии вечера бокса выступит Данияр Елеусинов. Он будет биться против Джабулани Макхенсе из ЮАР.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2051122-noch-chempionov-iba-mahmud-sabyrhan-vyigral-u-kubintsa/