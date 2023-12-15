Санжар Ташкенбай победил двукратного чемпиона Азии из Узбекистана на вечере бокса в Астане

Чемпиона мира из Казахстана Санжар Ташкенбай одержала уверенную победу над Нодиржоном Мирзаахмедовым (Узбекистан) в рамках вечера бокса в Астане, передает NUR.KZ.

Турнир, стартовавший в столице Казахстана, называется "Ночь чемпионов IBA". В его рамках пройдут восемь поединков. Каждый из них будет длиться шесть раундов по три минуты.

Ташкенбай и Мирзаахмедов открывали вечер бокса. Они провели бой в весовой категории до 51 килограмма.

Встреча прошла всю дистанцию. Итоговую победу одержал Ташкенбай решением судей.

Добавим, что в главном событии вечера бокса выступит Данияр Елеусинов. Он будет биться против Джабулани Макхенсе из ЮАР.

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