Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Санжар Ташкенбай победил двукратного чемпиона Азии из Узбекистана на вечере бокса в Астане

Опубликовано:

Боксер Санжар Ташкенбай
Санжар Ташкенбай. Фото: пресс-служба дирекции развития спорта Республики Казахстан

Чемпиона мира из Казахстана Санжар Ташкенбай одержала уверенную победу над Нодиржоном Мирзаахмедовым (Узбекистан) в рамках вечера бокса в Астане, передает NUR.KZ.

Турнир, стартовавший в столице Казахстана, называется "Ночь чемпионов IBA". В его рамках пройдут восемь поединков. Каждый из них будет длиться шесть раундов по три минуты.

Ташкенбай и Мирзаахмедов открывали вечер бокса. Они провели бой в весовой категории до 51 килограмма.

Встреча прошла всю дистанцию. Итоговую победу одержал Ташкенбай решением судей.

Добавим, что в главном событии вечера бокса выступит Данияр Елеусинов. Он будет биться против Джабулани Макхенсе из ЮАР.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2051120-sanzhar-tashkenbay-pobedil-dvukratnogo-chempiona-azii-iz-uzbekistana-na-vechere-boksa-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.