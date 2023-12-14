Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Батыр Джукембаев одержал победу над экс-чемпионом мира

Опубликовано:

Боксер Батыр Джукембаев
Батыр Джукембаев. Фото: instagram.com/batyr_jukembaev/

Казахстанский профессиональный боксер Батыр Джукембаев одержал победу в поединке против экс-чемпиона мира Мохамеда Мимуна (Франция) в рамках вечера бокса в Плант-Сити (США), передает NUR.KZ.

Бой состоялся в лимите первого полусреднего веса. Поединок был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию.

Джукембаев владел преимуществом, хотя соперник имел несколько хороших эпизодов. Мимун не смог качественно реализовать свой потенциал. Казахстанский же боксер был активным, наносил большое количество ударов. В частности, он эффективно использовал джебы.

В итоге судьи отдали победу Батыру единогласным решением. Счет на судейских записках был 98-92, 98-92, 99-91.

Отметим, что Мимун является экс-чемпионом мира по версии IBO.

Джукембаев одержал 22 победу на профи-ринге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2050763-batyr-dzhukembaev-oderzhal-pobedu-nad-eks-chempionom-mira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.