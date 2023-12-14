Батыр Джукембаев одержал победу над экс-чемпионом мира

Казахстанский профессиональный боксер Батыр Джукембаев одержал победу в поединке против экс-чемпиона мира Мохамеда Мимуна (Франция) в рамках вечера бокса в Плант-Сити (США), передает NUR.KZ.
Бой состоялся в лимите первого полусреднего веса. Поединок был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию.
Джукембаев владел преимуществом, хотя соперник имел несколько хороших эпизодов. Мимун не смог качественно реализовать свой потенциал. Казахстанский же боксер был активным, наносил большое количество ударов. В частности, он эффективно использовал джебы.
В итоге судьи отдали победу Батыру единогласным решением. Счет на судейских записках был 98-92, 98-92, 99-91.
Отметим, что Мимун является экс-чемпионом мира по версии IBO.
Джукембаев одержал 22 победу на профи-ринге.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2050763-batyr-dzhukembaev-oderzhal-pobedu-nad-eks-chempionom-mira/