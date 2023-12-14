Батыр Джукембаев одержал победу над экс-чемпионом мира

Казахстанский профессиональный боксер Батыр Джукембаев одержал победу в поединке против экс-чемпиона мира Мохамеда Мимуна (Франция) в рамках вечера бокса в Плант-Сити (США), передает NUR.KZ.

Бой состоялся в лимите первого полусреднего веса. Поединок был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию.

Джукембаев владел преимуществом, хотя соперник имел несколько хороших эпизодов. Мимун не смог качественно реализовать свой потенциал. Казахстанский же боксер был активным, наносил большое количество ударов. В частности, он эффективно использовал джебы.

В итоге судьи отдали победу Батыру единогласным решением. Счет на судейских записках был 98-92, 98-92, 99-91.

Отметим, что Мимун является экс-чемпионом мира по версии IBO.

Джукембаев одержал 22 победу на профи-ринге.

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