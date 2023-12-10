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"Всем большое спасибо": Алимханулы прилетел в Алматы поддержать Турарова, получил машину и передарил ее

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) прилетел в Алматы для поддержки соотечественника Жанкоша Турарова, передает NUR.KZ.

Тураров сегодня, 10 декабря, проведет бой за два титула. Главное событие вечера бокса в Алматы состоится во Дворце спорта имени Балуна Шолака.

Почетным гостем события стал Жанибек Алимханулы. Перед поединком титулованного боксера пригласили в ринг, вручив ценный подарок. Чемпион в свою очередь принял решение отдать его члену своей команды - менеджеру Берику Султану.

"Всем большой привет, казахстанцы. Во-первых, хочу вам сказать большое спасибо за поддержку, которую я ощущаю, находясь далеко отсюда. Во-вторых, я хотел бы вручить ключи от автомобиля Берику Султану, без которого мы не смогли бы творить историю "Казахского стиля". Он, как и я, вносит в это дело большой вклад.

Надеюсь, что Жанкош одержит победу. Всем удачи и успехов".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2050127-vsem-bolshoe-spasibo-alimhanuly-priletel-v-almaty-podderzhat-turarova/

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