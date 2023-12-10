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"Казахский воин" Ныгметолла нокаутировал боксера из Индии в Алматы

Опубликовано:

Ельшат Ныгметолла
Ельшат Ныгметолла. Фото: instagram.com/kazakhwarrior

Казахстанский профи-боксер Нльшат Ныгметолла, выступающий в легчайшей весовой категории, одержал победу на большом вечере бокса, который проходит в Алматы, передает NUR.KZ.

Он выходил на ринг против Сандипа Кумара из Индии. Поединок был рассчитан на шесть раундов, однако до финального гонга дело не дошло.

Казахстанец уверенно захватил преимущество. В первом раунде он доминировал, сделал несколько эффективных атак. Кумар в свою очередь ничем не удивил.

Все завершилось уже во второй трехминутке. Казахстанец продолжил натиск, нанес множество тяжелых раундов. И рефери принял решение остановить бой - "Казахский воин" победил техническим нокаутом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2050121-kazahskiy-voin-nygmetolla-nokautiroval-boksera-iz-indii-v-almaty/

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