"Казахский воин" Ныгметолла нокаутировал боксера из Индии в Алматы

Казахстанский профи-боксер Нльшат Ныгметолла, выступающий в легчайшей весовой категории, одержал победу на большом вечере бокса, который проходит в Алматы, передает NUR.KZ.

Он выходил на ринг против Сандипа Кумара из Индии. Поединок был рассчитан на шесть раундов, однако до финального гонга дело не дошло.

Казахстанец уверенно захватил преимущество. В первом раунде он доминировал, сделал несколько эффективных атак. Кумар в свою очередь ничем не удивил.

Все завершилось уже во второй трехминутке. Казахстанец продолжил натиск, нанес множество тяжелых раундов. И рефери принял решение остановить бой - "Казахский воин" победил техническим нокаутом.

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