Хэйни разгромил Прогрейса и стал чемпионом мира во второй весовой категории

Сегодня, 10 декабря, Сан-Франциско (США) состоялся главный бой вечера бокса в суперлегком весе между американцами Девином Хэйни и Риджисом Прогрейсом, передает NUR.KZ.

На кону встречи стоял титул WBC, которым владел Прогрейс. Бой был рассчитан на 12 раундов и прошел всю дистанцию.

Претендент владел преимуществом. Причем он доминировал на протяжении всего поединка. У Прогрейса особо ничего не получилось в атаке - Хэйни перебивал оппонента. В третьем раунде ему и вовсе удалось поймать Риджиса и отправить в нокдаун.

Претендент в некоторых эпизодах был близок к досрочной победе, но Риджису удалось устоять. В итоге судьи вынесли единогласное решение в пользу Хэйни. Все судьи отдали ему победу со счетом 120-107.

Девин отобрал титул и стал чемпионом мира уже во второй весовой категории.

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