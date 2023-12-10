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Хэйни разгромил Прогрейса и стал чемпионом мира во второй весовой категории

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Девин Хэйни
Девин Хэйни. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Сегодня, 10 декабря, Сан-Франциско (США) состоялся главный бой вечера бокса в суперлегком весе между американцами Девином Хэйни и Риджисом Прогрейсом, передает NUR.KZ.

На кону встречи стоял титул WBC, которым владел Прогрейс. Бой был рассчитан на 12 раундов и прошел всю дистанцию.

Претендент владел преимуществом. Причем он доминировал на протяжении всего поединка. У Прогрейса особо ничего не получилось в атаке - Хэйни перебивал оппонента. В третьем раунде ему и вовсе удалось поймать Риджиса и отправить в нокдаун.

Претендент в некоторых эпизодах был близок к досрочной победе, но Риджису удалось устоять. В итоге судьи вынесли единогласное решение в пользу Хэйни. Все судьи отдали ему победу со счетом 120-107.

Девин отобрал титул и стал чемпионом мира уже во второй весовой категории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2050084-heyni-razgromil-progreysa-i-stal-chempionom-mira-vo-vtoroy-vesovoy-kategorii/

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