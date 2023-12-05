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Казахстанские боксеры завоевали 10 медалей на юниорском чемпионате мира

Опубликовано:

Боксеры дерутся на ринге
Бокс. Иллюстративное фото: instagram.com/asbc_officia

Представители сборной Казахстана заняли четвертое общекомандное место на юниорском чемпионате мира по боксу, который в эти дни проходил в Армении, передает NUR.KZ

На мировом первенстве сборная Казахстана выиграла четыре золотые и шесть бронзовых медалей.

Чемпионом мира среди парней в весовой категории до 54 килограммов стал Нурасыл Тулебек.

Среди девушек Аяжан Сыдык в весе до 54 килограммов, Толганай Касымхан (60 кг) и Айсулу Мухит (66 кг). Бронзовыми медалями в составе сборной Казахстана отметились Ныгман Ныгмет (48 кг), а среди девушек Сила Биболсынкызы (48 кг), Гаухар Зарден (50 кг), Айша Сариева (52 кг), Алина Кудайгенова (63 кг) и Куралай Егинбайкызы (80 кг).

В общекомандном зачете Казахстан занял четвертое место. Первое место заняла сборная России: она завоевала семь золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей.

На втором месте страна-хозяйка — Армения: четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая медали.

Тройку лучших команд турнира замкнула сборная Узбекистана: четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2049176-kazahstanskie-boksery-zavoevali-10-medaley-na-yuniorskom-chempionate-mira/

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