Джермалл Чарло провалил взвешивание перед возращением на ринг

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло из США не смог уложиться в весовой лимит перед поединком с соотечественником Хосе Бенавидесом-младшим, передает NUR.KZ.

Данный бой рассчитан на десять раундов. Титулов на его кону не будет. При этом встреча пройдет в промежуточном весе - до 73,9 килограмма.

Чарло не смог вписаться в лимит. Его вес составил 75,5 килограмма. Бенавидес на весах показал 73,4 килограмма.

Отметим, что Чарло не выходил на ринг с 2021 года. Предстоящий бой станет для него возвращением на большой ринг.

Добавим, что главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе (США), который пройдет 26 ноября, станет битва между "временным" чемпионом мира по версии WBC в суперсреднем весе Давидом Бенавидесом и экс-чемпионом в двух категориях Деметриусом Андраде.

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