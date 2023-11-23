IBF назначила бой за отобранный у Чарло титул

Международная федерация бокса (IBF) официально объявила имена претендентов на титул чемпиона мира в первом среднем весе, передает NUR.KZ со ссылкой на vRINGe.com.

Данный титул стал вакантным после того, как организация приняла решение отобрать его у американца Джермелла Чарло за отказ защищать его в бою против россиянина Бахрама Муртазалиева.

Муртазалиев теперь должен биться за пояс против немца Джека Кулькая.

Командам обоих боксеров отправлено письменное уведомление о необходимости заключении сделки до 29 декабря, что несколько превышает традиционный 30-дневный период.

30-летний Муртазалиев на постоянной основе выступает в США с 2016 года, а 2023-й пропустил полностью. В прошлом году в активе Бахрама две победы, в том числе по очкам над Роберто Валенсуэлой-младшим в декабре.

38-летний Кулькай после поражения от украинца Сергея Деревянченко в апреле 2019 года одержал восемь побед, но 2023-й по большому счету тоже пропустил, если не считать проходной поединок в июле, завершившийся прогнозируемой победой быстрым нокаутом.

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