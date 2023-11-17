Больше 50 миллионов: Фьюри назвал сумму, которую заработал за бой против бойца Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (Великобритания) обнародовал сумму, которую он получил за поединок против звезды MMA Фрэнсиса Нганну, передает NUR.KZ.

Фьюри назвал сумму заработка после первой пресс-конференции, посвященной супербою Тайсон Фьюри - Александр Усик.

По словам чемпиона, он пополнил свой счет на 62 миллиона долларов (чуть больше 62-х). При этом Нганну также не остался в минусе. Камерунец раннее озвучивал, что получил "больше, чем за всю карьеру в UFC".

Напомним, Фьюри и Нганну провели бой по правилам бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тайсон не без труда победил соперника, побывав при этом в нокдауне.

Его супербой с украинским боксером намечен на 17 февраля 2024 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.