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Больше 50 миллионов: Фьюри назвал сумму, которую заработал за бой против бойца Нганну

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Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (Великобритания) обнародовал сумму, которую он получил за поединок против звезды MMA Фрэнсиса Нганну, передает NUR.KZ.

Фьюри назвал сумму заработка после первой пресс-конференции, посвященной супербою Тайсон Фьюри - Александр Усик.

По словам чемпиона, он пополнил свой счет на 62 миллиона долларов (чуть больше 62-х). При этом Нганну также не остался в минусе. Камерунец раннее озвучивал, что получил "больше, чем за всю карьеру в UFC".

Напомним, Фьюри и Нганну провели бой по правилам бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тайсон не без труда победил соперника, побывав при этом в нокдауне.

Его супербой с украинским боксером намечен на 17 февраля 2024 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2046348-bolshe-50-millionov-fyuri-nazval-summu-kotoruyu-zarabotal-za-boy-protiv-boytsa-ngannu/

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