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"Скоро поговорим": Уайлдер оставил Нганну послание

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Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (США) обратился к бывшему чемпиону UFC в тяжелом весе Фрэнсису Нганну (Камерун), передает NUR.KZ со ссылкой на ESNEWS.

В частности, Деонтей похвалил Нганну за отличный бой по правилам бокса против чемпиона мира Тайсона Фьюри.

"Нганну, люблю тебя. Прекрасный бой, друг. Ты одержал большую победу и доказал миру свою состоятельность. Шикарная работа. Так что теперь расслабляйся, мужик, наслаждайся жизнью, а также временем со своей семьей. Скоро поговорим",- сказал Уайлдер.

Напомним, Нганну и Фьюри встретились на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тайсон с трудом победил Фрэнсиса решением судей, побыв при этом в нокдауне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2045543-skoro-pogovorim-uaylder-ostavil-ngannu-poslanie/

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