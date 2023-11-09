Бивол назвал самого сильного панчера в современном боксе

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе из России Дмитрий Бивол назвал самого сильного панчера современности, передает NUR.KZ со ссылкой на Fight Hub TV.

"Поединок против Артура Бетербиева - это отличный вариант, на мой взгляд. Считаю его отличным бойцом. Он самый сильный панчер. Самый большой панчер не только в полутяжелом весе, но и во всем современном боксе. Мне интересно проверить себя в поединке против такого боксера, как Бетербиев",- озвучил Бивол.

Отметим, что бой между Биволом и Бетербиевым может состояться в будущем. Пока же никакой конкретной информации нет. В январе Артур вернется на ринг. Он будет биться против британца Каллума Смита.

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