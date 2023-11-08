Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Казахский король" узнал имя будущего соперника за три дня до боя

Опубликовано:

Боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: Steve Welsh/PA Images via Getty Images

Непобежденный казахстанский профи-боксер Султан Заурбек, выступающий во втором полулегком весе, узнал имя соперника на бой в Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

Султан Заурбек выйдет на ринг уже в эту пятницу, 10 ноября, в английском Брайтоне. Соперником не знающего поражения казахстанца станет аргентинский боксер Серхио Мартин Соза.

Предыдущий оппонент "Казахского короля" снялся с боя из-за травмы. Таким образом, Соза принял поединок на коротком уведомлении.

Свой предыдущий бой Заурбек провел 21 июля в шотландском Эдинбурге. Тогда он техническим нокаутом в третьем раунде одержал победу над испанцем Джоном Картером и завоевал региональный титул чемпиона WBO European во втором полулегком весе.

В предстоящем бою пояс казахстанского боксера стоять на кону не будет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2044678-kazahskiy-korol-uznal-imya-buduschego-sopernika-za-tri-dnya-do-boya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.