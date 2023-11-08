"Казахский король" узнал имя будущего соперника за три дня до боя

Непобежденный казахстанский профи-боксер Султан Заурбек, выступающий во втором полулегком весе, узнал имя соперника на бой в Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

Султан Заурбек выйдет на ринг уже в эту пятницу, 10 ноября, в английском Брайтоне. Соперником не знающего поражения казахстанца станет аргентинский боксер Серхио Мартин Соза.

Предыдущий оппонент "Казахского короля" снялся с боя из-за травмы. Таким образом, Соза принял поединок на коротком уведомлении.

Свой предыдущий бой Заурбек провел 21 июля в шотландском Эдинбурге. Тогда он техническим нокаутом в третьем раунде одержал победу над испанцем Джоном Картером и завоевал региональный титул чемпиона WBO European во втором полулегком весе.

В предстоящем бою пояс казахстанского боксера стоять на кону не будет.

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