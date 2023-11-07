Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Нганну о переносе боя Фьюри - Усик: Мне не следовало так сильно бить Тайсона

Опубликовано:

Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри (слева направо): Justin Setterfield / Getty Images

Звездный боец MMA Фрэнсис Нганну иронично прокомментировал перенос боя между чемпионами-супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, передает NUR.KZ со ссылкой на TMZ.

Отметим, что Усик и Фьюри должны были сразиться за звание абсолютного чемпиона в декабре текущего года. Однако их встреча в итоге намечена на начало следующего года.

"Я хочу реванша с Фьюри. Но мне надо подождать, когда пройдет его бой с Усиком. Готов ждать. Я знаю, что их поединок теперь состоится где-то в феврале 2024-го, а не в декабре этого год. Это моя вина. Мне не следовало так сильно бить Тайсона.

Иначе он бы смог выйти на ринг в декабре", - сказал Нганну.

Напомним, Фьюри и Нганну провели бой по правилам бокса этой осенью. Событие состоялось в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Фьюри одержал тяжелую победу решением, выжив после нокдауна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2044592-ngannu-o-perenose-boya-fyuri-usik-mne-ne-sledovalo-tak-silno-bit-taysona/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.