Нганну о переносе боя Фьюри - Усик: Мне не следовало так сильно бить Тайсона

Звездный боец MMA Фрэнсис Нганну иронично прокомментировал перенос боя между чемпионами-супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, передает NUR.KZ со ссылкой на TMZ.

Отметим, что Усик и Фьюри должны были сразиться за звание абсолютного чемпиона в декабре текущего года. Однако их встреча в итоге намечена на начало следующего года.

"Я хочу реванша с Фьюри. Но мне надо подождать, когда пройдет его бой с Усиком. Готов ждать. Я знаю, что их поединок теперь состоится где-то в феврале 2024-го, а не в декабре этого год. Это моя вина. Мне не следовало так сильно бить Тайсона.

Иначе он бы смог выйти на ринг в декабре", - сказал Нганну.

Напомним, Фьюри и Нганну провели бой по правилам бокса этой осенью. Событие состоялось в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Фьюри одержал тяжелую победу решением, выжив после нокдауна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.