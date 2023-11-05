На чемпионате Азии по боксу в Астане состоялся необычный финал

В столице завершился чемпионат Азии по боксу среди юношей и молодежи, в одном из финалов которого встретились представитель Узбекистана и Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Спорт Шредингера.

Интересным финал получился, потому что в весовой категории до 60 килограммов Казахстан представлял этнический узбек Бахтияр Анарбаев, а Узбекистан - этнический казах Саят Ильясов. Победу со счетом 5:0 одержал казахстанский боксер.

Напомним, континентальное первенство проходило в столице с 27 октября по 5 ноября среди молодежи и юношей.

Лучшей спортсменкой среди юниорок стала Аяжан Сыдык, победившая представительницу Узбекистана Зухро Рустамову в финале в весовой категории до 54 килограммов.

Лучшим боксером среди молодежи стал Торехан Сабырхан, который в финале в весовой категории до 63,5 килограмма одержал победу над индийцем Яшвардханом Сингхом.

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