Казахстанский супертяж покинул топ-10 рейтинга WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) произвела обновление мирового рейтинга. Изменения в топ-листе коснулись и профи-боксеров из Казахстана, передает NUR.KZ.

Так, в супертяжелом весе Иван Дычко больше не находится в десятке лучших. С десятой позиции он переместился на 11-ю.

Во втором среднем весе Бек Нурмаганбет стал на шаг ближе к пятерке лучших. Ранее он занимал десятую строчку. Теперь же боксер удерживает за собой девятое место.

Султан Заурбек в свою очередь опустился в рейтинге лучших боксеров второго полулегкого веса. С пятой строчки он упал на шестую.

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