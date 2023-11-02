Казахстанский супертяж покинул топ-10 рейтинга WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) произвела обновление мирового рейтинга. Изменения в топ-листе коснулись и профи-боксеров из Казахстана, передает NUR.KZ.
Так, в супертяжелом весе Иван Дычко больше не находится в десятке лучших. С десятой позиции он переместился на 11-ю.
Во втором среднем весе Бек Нурмаганбет стал на шаг ближе к пятерке лучших. Ранее он занимал десятую строчку. Теперь же боксер удерживает за собой девятое место.
Султан Заурбек в свою очередь опустился в рейтинге лучших боксеров второго полулегкого веса. С пятой строчки он упал на шестую.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2043863-kazahstanskiy-supertyazh-pokinul-top-10-reytinga-wba/