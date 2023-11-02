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Казахстанский супертяж покинул топ-10 рейтинга WBA

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Иван Дычко
Иван Дычко. Фото: The Heavyweight Factory

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) произвела обновление мирового рейтинга. Изменения в топ-листе коснулись и профи-боксеров из Казахстана, передает NUR.KZ.

Так, в супертяжелом весе Иван Дычко больше не находится в десятке лучших. С десятой позиции он переместился на 11-ю.

Во втором среднем весе Бек Нурмаганбет стал на шаг ближе к пятерке лучших. Ранее он занимал десятую строчку. Теперь же боксер удерживает за собой девятое место.

Султан Заурбек в свою очередь опустился в рейтинге лучших боксеров второго полулегкого веса. С пятой строчки он упал на шестую.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2043863-kazahstanskiy-supertyazh-pokinul-top-10-reytinga-wba/

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