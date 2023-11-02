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Стало известно, сколько казахстанских боксеров вышли в финал Чемпионата Азии среди юношей

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Чемпионат Азии по боксу среди юношей
Чемпионат Азии по боксу среди юношей. Фото: Пресс-служба федерации бокса Казахстана

На юношеском континентальном первенстве по боксу, который в эти дни проходит в Астане, прошли полуфинальные поединки и определились участники финалов, передает NUR.KZ.

За золотые медали Чемпионата Азии среди юношей поборются семь казахстанских боксеров. По числу спортсменов в финальных схватках сборная Казахстана делит первое место с командой Узбекистана, которая также имеет семь представителей в главных поединках.

От Индии в финальную стадию соревнований вышли четыре боксера, от Японии - три, от Туркменистана - два, а от Кыргызстана, Ирака и Южной Кореи пробились по одному спортсмену.

Международная ассоциация бокса (IBA) озвучила призовой фонд для чемпионов и призеров. Так, чемпионы получат по 1 000 долларов, серебряные призеры - 500 долларов, а бронзовым медалистам вручат по 250 долларов.

Финалы пройдут, завтра, 3 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2043754-stalo-izvestno-skolko-kazahstanskih-bokserov-vyshli-v-final-chempionata-azii-sredi-yunoshey/

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