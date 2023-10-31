"Тайсон! Джеб, джеб": Усик рассказал, что кричал Фьюри во время боя с Нганну

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что кричал Тайсону Фьюри во время его поединка со звездой ММА Фрэнсисом Нганну, сообщает vRINGe.com.
Украинец отметил, что нервничал, так как его бой с Фьюри мог сорваться.
"Во время нокдауна я сказал: "Уоу, уоу, уоу, уоу, уоу, Фрэнсис, будь осторожен, пожалуйста!" Я сказал тогда: "Тайсон, джеб, джеб, двигайся, джеб!"
Я даже начал ему кричать какие-то мелочи, типа: "Используй джеб, бей его быстрее". Вот и все.
Наверное, это выглядит странно. Но с другой точки зрения, скажем, я, моя команда, моя страна, весь мир хотят увидеть наш бой, поэтому важно сделать все возможное, чтобы он состоялся",- сказал Усик.
Напомним, бой между чемпионом мира по версии WBC и бывшим чемпионом UFC состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Судьи раздельным решением отдали победу Фьюри.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2043365-tayson-dzheb-dzheb-usik-rasskazal-chto-krichal-fyuri-vo-vremya-boya-s-ngannu/