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"Тайсон! Джеб, джеб": Усик рассказал, что кричал Фьюри во время боя с Нганну

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Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо): Justin Setterfield / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что кричал Тайсону Фьюри во время его поединка со звездой ММА Фрэнсисом Нганну, сообщает vRINGe.com.

Украинец отметил, что нервничал, так как его бой с Фьюри мог сорваться.

"Во время нокдауна я сказал: "Уоу, уоу, уоу, уоу, уоу, Фрэнсис, будь осторожен, пожалуйста!" Я сказал тогда: "Тайсон, джеб, джеб, двигайся, джеб!"

Я даже начал ему кричать какие-то мелочи, типа: "Используй джеб, бей его быстрее". Вот и все.

Наверное, это выглядит странно. Но с другой точки зрения, скажем, я, моя команда, моя страна, весь мир хотят увидеть наш бой, поэтому важно сделать все возможное, чтобы он состоялся",- сказал Усик.

Напомним, бой между чемпионом мира по версии WBC и бывшим чемпионом UFC состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Судьи раздельным решением отдали победу Фьюри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2043365-tayson-dzheb-dzheb-usik-rasskazal-chto-krichal-fyuri-vo-vremya-boya-s-ngannu/

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