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В Астане стартовал чемпионат Азии по боксу среди юношей и молодежи

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Бой Бауыржана Муратова против Алиха Майранбекова
Бой Бауыржана Муратова против Алиха Майранбекова. Фото: instagram.com/qaz_olympics/

Сегодня, 23 октября, в Астане началась соревновательная часть чемпионата Азии по боксу среди юношей и молодежи. Столица впервые принимает данный турнир, сообщает пресс-служба Федерации.

Поединки будут проходить с 23 октября по 3 ноября в столичном спортивном комплексе Beeline Arena

В континентальном первенстве примут участие около 500 юных спортсменов из 23 стран: Узбекистан, Китайский Тайбэй, Япония, Филиппины, Гонконг, Южная Корея , Монголия, Иран, Кыргызстан, Индия, Вьетнам, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан, Палестина, Пакистан, Йемен, Ирак, Иордания, Кувейт, Малайзия и Казахстан.

Соревнования проводятся по олимпийской системе.

Полуфинальные и финальные бои в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. При этом все поединки будут транслироваться на YouTube-канале ASBC с 12:00 до 22:00 по времени Астаны.

Вход для зрителей бесплатный.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2042222-v-astane-startoval-chempionat-azii-po-boksu-sredi-yunoshey-i-molodezhi/

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