В Астане стартовал чемпионат Азии по боксу среди юношей и молодежи

Сегодня, 23 октября, в Астане началась соревновательная часть чемпионата Азии по боксу среди юношей и молодежи. Столица впервые принимает данный турнир, сообщает пресс-служба Федерации.

Поединки будут проходить с 23 октября по 3 ноября в столичном спортивном комплексе Beeline Arena

В континентальном первенстве примут участие около 500 юных спортсменов из 23 стран: Узбекистан, Китайский Тайбэй, Япония, Филиппины, Гонконг, Южная Корея , Монголия, Иран, Кыргызстан, Индия, Вьетнам, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан, Палестина, Пакистан, Йемен, Ирак, Иордания, Кувейт, Малайзия и Казахстан.

Соревнования проводятся по олимпийской системе.

Полуфинальные и финальные бои в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. При этом все поединки будут транслироваться на YouTube-канале ASBC с 12:00 до 22:00 по времени Астаны.

Вход для зрителей бесплатный.

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