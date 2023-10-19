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Мейирим Нурсултанов проведет в Узбекистане бой за право стать претендентом на титул WBC

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Боксер Мейирим Нурсултанов
Мейирим Нурсултанов. Фото: twitter.com/GoldenBoyBoxing

Официально были объявлены дата и место проведения следующего поединка казахстанского боксера Мейирима Нурсултанова, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram промоутерской компании ADAL Promotion.

На ринг казахстанский средневес выйдет 17 ноября. Местом проведения поединка значится "Хумо Арена", расположенная в Ташкенте (Узбекистан).

"Бой пройдет в средней весовой категории. Он будет рассчитан на 12 раундов. Данный поединок также будет являться элиминатором - победитель станет претендентом на титул WBC.

Соперником станет боксер, занимающий высокое место в мировом рейтинге. Скоро объявим имя",- говорится в сообщении.

Напомним, последний бой Нурсултанов провел в апреле текущего года. В Южной Корее он досрочно победил японца Кадзуто Такесако.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2041757-meyirim-nursultanov-provedet-v-uzbekistane-boy-za-pravo-stat-pretendentom-na-titul-wbc/

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