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"Настоящий монстр": Эдди Хирн назвал короля тяжелого веса

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Джей Опетая
Джей Опетая. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн восхитился австралийцем-тяжеловесом Джеем Опетаей. Функционер назвал его "королем" дивизиона, сообщает Boxingscene.com.

Хирн считаю Опетаю монстром и тем, кто будет править в тяжелом весе.

"Это парень, который будет править дивизионом. Он - будущий король. Он уже король весовой категории. Особенный боец.

Настоящий монстр. Я надеюсь, что люди в Австралии начнут это понимать. У вас есть Тим Цзю. Тоже отличный боец. Но Опетая уже сейчас бьет чемпионов. В Австралии будут большие бои, он должен стать национальным героем. И наша задача сейчас состоит в том, чтобы помочь ему привезти в Австралию все пояса",- сказал Хирн.

Добавим, что не так давно Опетая, буду чемпионом по версии IBF, в Англии удосрочил ранее небитого британца Джордана Томпсона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2041570-nastoyaschiy-monstr-eddi-hirn-nazval-korolya-tyazhelogo-vesa/

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