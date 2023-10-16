Жанибеку Алимханулы подобрали следующих соперников

Интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com сделал подборку наиболее вероятных соперников для чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ.

Портал подобрал варианты как наиболее реальные, так и те, которые невозможно организовать в данный момент.

"Прежде всего исключим всех "нереальных" оппонентов.

Не заинтересованы в поединке с Алимханулы те, для кого этот бой значил бы пойти на существенные финансовые потери. Это прежде всего Джермалл Чарло и Крис Юбенк.

Также стоит исключить тех, у кого уже практически есть на руках другие поединки. Это Эрисланди Лара, Дэнни Гарсия, Хамза Шираз, Лиам Уильямс и Дензел Бентли.

А теперь определим самых вероятных оппонентов.

Это прежде всего те бойцы, которых организации вскоре могут навязать чемпиону в статусе обязательных претендентов - Денис Радован от IBF и Мейирим Нурсултанов от WBO.

Обязательная защита по IBF не проводилась с 2019 года (пора бы уже, верно?), а по WBO - с 2021 года. Так что поставим на Радована. Он - наш выбор №1.

Проще всего организовывать бои с теми, кто представляет ту же промоутерскую компанию. В случае Top Rank Боба Арума в список потенциальных оппонентов можно смело добавлять и бойцов близкого друга из Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена.

Их совсем немного - Хамза Шираз, Нейтен Хини и Дензел Бентли. И сейчас они все заняты выяснением отношений на своем локальном уровне (Шираз - Лиам Уильямс, Хини - Бентли). Претендента они определят еще не скоро. Но определят. Этот вариант будет актуален примерно через год (если Алимханулы не потеряет титул до того времени).

Для Алимханулы важно наконец-то понять, что пора всерьез заняться своей рыночной стоимостью - она катастрофически низкая для обладателя двух поясов. И постоянные упоминания "Канело", Чарло и Юбэнка не (с)делают ее выше.

Ему нужны знаковые имена. Знаковые, но при этом и доступные. Лучшие варианты - это уже проверенные экс-претенденты-ветераны. То есть те, для которых бой с Жанибеком может стать (или даже на 100% станет) последней титульной попыткой.

Самый крутой вариант - это Сергей Деревянченко. Но здесь придется раскошелиться. Причем это те деньги, которые не получится вернуть уже и сейчас (разве что рассматривать их как инвестицию в Жанибека).

Еще один очень мощный вариант - экс-чемпион Лиам Смит. После поражения Юбенку его очень даже может заинтересовать этот бой. Особенно, если провести на его территории (в Ливерпуле).

Есть еще две идеи. Они не менее опасные, но только так можно побыстрее выйти на желаемый уровень популярности / узнаваемости / финансов / больших боев.

Во-первых, можно предлагать бои тем, кто уже заработал титульное право, но все еще не дождался своей попытки. Это прежде всего Карлос Адамес, Элайджа Гарсия, Майкл Зерафа и даже (бойцы дивизионом ниже) Чарльз Конуэлл, Исраил Мадримов, Эриксон Лубин.

Во-вторых. Если вдруг окажется, что на такого калибра оппонентов у Top Rank попросту нет денег (а это очень даже реально, ведь с двумя титулами теперь Жанибеку придется платить еще больше), то остается последний путь - предлагать бои небитым голодным проспектам, типа Феликса Кэша, Франсиско Верона, Остина Уильямса, Андрея Михайловича или Анауэля Нгамиссенге",- говорится в материале.

Напомним, 15 октября, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в американском Розенберге одержал победу в объединительном поединке против немца Винченцо Гуалтьери.

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