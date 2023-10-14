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Бой Алимханулы за два титула: где и во сколько смотреть поединок в прямом эфире

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Завтра, 15 октября, чемпион мира по версии WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы проведет важный поединок против немца Винценцо Гуалтьери, передает NUR.KZ.

На кону встречи также будет пояс IBF, которым владеет соперник Жанибека. Боксеры прошли процедуру взвешивания, уложившись в лимит средней весовой категории.

Бой Алимханулы с Гулатьери станет главным событием вечера бокса, который состоится в Розенберге (Техас, США).

В прямом эфире казахстанские зрители могут посмотреть поединок на телеканале Qazsport. Трансляция начнется в 07:00 по времени Астаны. Основной кард будет транслироваться с 08:30.

Фаворитом предстоящего боя является казахстанский боксер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2041016-boy-alimhanuly-za-dva-titula-gde-i-vo-skolko-smotret-poedinok-v-pryamom-efire/

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