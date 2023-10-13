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Жанибек Алимханулы: Я посмотрел в глаза соперника и увидел страх

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы: YouTube/Khalif TV

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы сделал заявление перед поединком за два титула против Винченцо Гуальтьери, передает NUR.KZ.

Боксеры провели дуэль взглядов, после которой Алимханулы отметил, что увидел страх в глазах соперника.

"Сегодня я посмотрел в глаза своему оппоненту. Что же я увидел? Я увидел страх. Я нокаутирую его, Иншаллах!", - написал Алимханулы на своей странице в Твиттере.

Напомним, большой бой состоится 15 октября. Алимханулы и Гуальтьери разыграют два титула. Пояс WBO принадлежит казахстанцу. Немец же является чемпионом по версии IBF. Оба на данный момент идут без поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2040914-zhanibek-alimhanuly-ya-posmotrel-v-glaza-sopernika-i-uvidel-strah/

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