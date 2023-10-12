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Жанибек Алимханулы прилетел с командой в Техас

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы: YouTube/Khalif TV

Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы прибыл в Хьюстон (штат Техас, США) для совместной пресс-конференции с соперником по объединительному бою немцем Винченцо Гуалтьери, передает NUR.KZ, со ссылкой на телеграмм-канал "Спорт Шредингера".

Чемпион WBO в среднем дивизионе Жанибек Алимханулы проведет бой против обладателя чемпионского пояса IBF немца Винченцо Гуалтьери уже через пару дней, 14 октября. Казахстанцы смогут увидеть вечер бокса рано утром 15 октября на телеканале Qazsport, в 07:00 по времени Астаны.

Сегодня ночью пройдет пресс-конференция перед поединком. Начало в 00:00.

Объединительный бой будет рассчитан на 12 раундов. Отметим, что оба боксера не знают поражений, у Алимханулы 14 побед, 9 из них нокаутом.

Немец же выиграл 21 бой, 7 из них досрочно, еще один поединок он завершил вничью. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2040759-zhanibek-alimhanuly-priletel-s-komandoy-v-tehas/

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