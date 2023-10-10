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Легенда бокса Мэнни Пакьяо хочет выступить на Олимпиаде в Париже и завоевать "золото"

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Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо. Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо (Филиппины) планирует завершить карьеру победой на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщат vRINGe.com.

Из-за возрастных ограничений ему пришлось пропустить континентальную стадию отбора в Азии. Однако Пакьяо не теряет надежды принять участие в ОИ и осуществить последнюю цель в боксе - принести своей стране золотую награду.

Так, стало известно, что олимпийский комитет Филиппин направил в Международный олимпийский комитет официальный запрос на участие 45-летнего Пакьяо в ОИ-2024 в соответствии с "правилом универсальности".

Не исключено, что в случае отрицательного ответа Мэнни попробует пробиться на турнир через один из отборочных этапов в 2024 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2040382-legenda-boksa-menni-pakyao-hochet-vystupit-na-olimpiade-v-parizhe-i-zavoevat-zoloto/

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